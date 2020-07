Пин Ап казино официальный сайт

Казино Pin Up было открыто в 2017 году. За все время работы pin up casino отзывы крайне положительные. За 3 года аудитория игроков из Европы и СНГ выросла настолько, что сайт pin up casino обслуживает несколько сотен тысяч посетителей каждый месяц. Компания сотрудничает с производителями программного обеспечения: Amatic, Microgaming (Quickfire), Apollo games и др. Работа ведется по официальной лицензии Кюрасао, создатели Пин Ап казино гарантируют оперативную выплату выигрышей и соблюдение условий игры онлайн казино пинап.

Регистрация Pin Up казино

Зайдя на сайт пин уп, игрок увидит блоки главного меню и баннер с информацией о приветственном подарке для новых игроков. Получить его может любой, но первым делом нужно создать новый игровой аккаунт. Для начала проанализируем основные блоки меню онлайн казино пин ап, а затем рассмотрим процесс регистрации:

Интерфейс Pin Up casino online имеет приятный внешний вид и содержит следующие функциональные возможности:

Кнопка создания и авторизации учетной записи расположена в верхней правой части экрана. Пользователь может попасть в раздел акции, текущие чемпионаты и ознакомиться с дополнительной информацией о программе лояльности всего лишь в 1 клик перейдя на официальный сайт пин ап. В левой части экрана клиент может задействовать поиск по игровым автоматам, а также информацию о максимальном джекпоте на данный момент. Для обращения в службу технической поддержки доступна функция обратной связи или support pin up team. Он обозначена специальным значком и расположена в правой части экрана. Нижняя часть содержит основную информацию о компании, политике конфиденциальности и партнерской программе pin up partners.

Как проходит регистрация в пин ап и вход на официальный сайт pin up. Процедура создания игрового счета является классической, используя номер телефона или адрес электронной почты. Также доступна функция привязки социальных сетей к аккаунту.

Следующий шаг – это проверка новой учетной записи. Для подтверждения информации необходимо войти в пин ап личный кабинет и заполнить все пустые поля реальной информацией. Затем отправить копию паспорта и фото банковской карты, используя опцию "загрузить документы". Секретный код из 3 цифр на обратной стороне карты можно закрыть, он не требуется для верификации.

Проигнорировав такую процедуру, как регистрация пинап клиент не сможет играть на деньги в казино Pin Up. Кроме того, гемблер сможет использовать только демо-режим сайта. Конечно, этого будет достаточно, чтобы ознакомиться с игровыми автоматами и функционалом платформы, но играть на реальные деньги и выводить выигрыши со своего счета без верификации будет невозможно.

Игровые автоматы Пин Ап

Игровые автоматы pin up имеюют огромное разнообразие. Пользователи могут выбрать один из почти 50 различных игровых автоматов от ведущих разработчиков. Играть в онлайн-казино Pin Up можно в 2 клика, а разнообразные развлечения не дадут пользователям заскучать. Рассмотрим самые популярные пин ап автоматы и поговорим о преимуществах:

На официальном сайте можно посмотреть самые популярные игровые автоматы пинап и игры недели/месяца. Первое место сразу в 2-х вкладках занимает "Book of Aztec" от разработчика Amatic Industries. Пользователь переносится в мир ацтеков, а музыкальное и визуальное сопровождение создает атмосферу древних стран. Происходящее на экране производит яркое впечатление, и во время выигрыша азарт от игры становится максимальным.

Австрийская компания, которая уже более 20 лет занимается созданием оборудования и автоматов для казино, стала одним из самых качественных производителей программного обеспечения. Для Pin Up казино важна репутация и доверие со стороны клиентов, поэтому платформа работает только с ведущими разработчиками.

Далее по популярности идет "Lucky Streak 3". Клиенты любят этот игровой автомат, так как максимальный коэффициент выигрыша достигает отметки X7500. Плюс ко всему, разработчиком является Endorphin. Еще один производитель высококачественного программного обеспечения, который уже несколько лет работает с онлайн-казино Pin-Up. Бонусные возможности, хорошо проработанная анимация и собственный неповторимый стиль - все это делает Lucky Streak 3 одним из самых популярных игровых автоматов.

Что ждет пользователей помимо слотов?

Огромный выбор live-рулеток с настоящими крупье. Пользователь может играть в покер, монополию и другие игры с живыми дилерами. Веб-камеры транслируют работу дилера в режиме реального времени, и у игрока есть 15+ вариантов, доступных для приятного времяпровождения.

Pin up ставки - это уникальный игровой портал для любителей делать ставки на спортивные состязания и азартные игры разных стран.

TV-игры. Обратите внимание на разнообразие карточных игр и лото. Для того чтобы сорвать банк, игроку нужно только правильно угадать комбинацию.

Как пополнить виртуальный счет?

По сравнению с конкурентами, минимальная сумма депозита составляет 50 рублей. Отсутствие комиссии делает минимальный взнос выгодным для игрока. Существует несколько систем для пополнения баланса и снятия выигрышей с виртуального кошелька: персональные карты, электронные платежные системы и криптовалютные кошельки.

Можно внести депозит на свой счет, используя функцию "пополнение". Для этого нужно перейти в раздел "касса" и нажать на удобную платежную систему, а затем указать точную сумму. Ещё можно ввести в pin up casino промокод и получить дополнительные pin up бонусы.

Все любят подарки. Это утверждение верно и в отношении бетторов. Всегда приятно получить презент или сделать бесплатные ставки на спорт, когда не рискуешь своими деньгами. Пин ап контора, зная психологию игроков, идет навстречу этим пожеланиям и предлагает клиентам купоны и пин ап промокоды.

Мобильная версия Pin Up казино

Для тех кто любит играть вдали от дома и ПК, разработчики предусмотрели мобильную версию. Она подходит для пользователей смартфонов и планшетов, а её функциональность и дизайн ничем не отличаются от оригинальной версии. Удобство заключается в том, что клиент, если есть подключение к Интернету, может играть из любой точки мира, не будучи привязанным к определенному компьютеру или месту.

Если не удается попасть на онлайн казино pin up, нужно использовать рабочее зеркало пин ап.

Нет никакой особой разницы между работой через ПК и мобильное устройство. Иногда время отклика на авторизацию через мобильное устройство или планшет немного больше, но это никак не влияет на процесс. Самые активные игроки получат еще один подарок – возможность скачать приложение пин ап на мобильное устройство.

Где скачать казино Пин Ап?

В казино Pin up скачать бесплатно приложение на телефон не составит труда. Чтобы всегда иметь под рукой рабочее приложение пин ап, пользователь может скачать пинап на свой телефон или планшет. Чтобы скачать пин ап на андроид, следует:

- Перейти на официальный сайт.

- Нажать на опцию "Установить Android" в специальной вкладке.

- Выбрать функцию "Скачать для Android".

- Установить файл после завершения загрузки.

Если загрузка файлов не началась, следует переключить на функцию "разрешить загрузку файлов из сторонних источников" в настройках безопасности вашего устройства и скачать pin up на андроид. После установки тумблер можно вернуть в исходное положение.

Мобильное приложение pin up казино скачать не получится пользователям устройств с IOS. На данный момент разработчики столкнулись с трудностями размещения приложения в App Store, поэтому можно использовать адаптированную версию сайта для того, чтобы войти в пин ап. Оптимизированная версия плавно работает в любом браузере, а для быстрого доступа можно вынести ссылку на рабочий стол мобильного гаджета. Если не работает pin up онлайн, стоит подождать некоторое время и попробовать снова.

Pin up online casino зеркало

Зеркало pin up - эффективное решение при возникновении преград к доступу на сайт. Это альтернативный портал с видоизмененным доменным адресом, где сохранена пользовательская информация. Дублируются все основные элементы, коллекция азартных игр, интерфейс. При авторизации используются старые данные (пароль и логин), повторная регистрация не нужна. Пин ап зеркало сохраняет неотыгранные бонусы и денежные средства на балансе, можно без проблем выполнять финансовые операции.

Отзывы пин ап

Pin up отзывы реальных игроков помогают новичкам еще до регистрации на сайте оценить честность заведения. Регулярно открываются новые виртуальные залы, многие из которых закрываются через 6-12 месяцев. Руководство или разоряется, или не выплачивает выигрыши своим клиентам. К счастью, в сфере гэмблинга есть устойчивые клубы, радующие посетителей порядочностью, честностью и выгодными бонусами. Лидеры внедряют расширенный комплекс услуг, пополняют ассортимент азартных игр качественными слотами, оказывают поддержку на профессиональном уровне. Схемы вывода средств остаются прозрачными. Все это подтверждают об онлайн казино Пин Ап отзывы реальных клиентов.